Найдите меньший острый угол прямоугольного треугольника, если один из острых угл??в вдвое меньше другого.

Геометрия
Найдите меньший острый угол прямоугольного треугольника, если один из острых угл??в вдвое меньше другого.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 угол -90гр 180-90=90гр- сумма остальных 2 углов исходя из свойств углов треугольника  остальные обозначим за х 2х +х=90 3х=90 х=90:3 х=30 гр меньший угол 2 х= 30х2=60 гр-больший
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