Даю 25 баллов, решите пожалуйста 77 пример, буду благодарен за помощь!!!
Алгебра
Даю 25 баллов, решите пожалуйста 77 пример, буду благодарен за помощь!!!
Ответ(ы):
Гость:
ОДЗ: x>0 3log₂ X+9=0 log₂ X+3=0 log₂ X=-3 x=2⁻³ x=(1/2)⁻³ x=1/8 Ответ: С)
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