Собственная скорость лодки 4,5 км/ час, а скорость реки 2,5 км/ час. Найдите скорость лодки по течению и против него. Какой путь пройдёт лодка по течению за 4 часа и против за 3 часа!!!
Математика
Собственная скорость лодки 4,5 км/ час, а скорость реки 2,5 км/ час. Найдите скорость лодки по течению и против него. Какой путь пройдёт лодка по течению за 4 часа и против за 3 часа!!!
Ответ(ы):
Гость:
Скорость лодки = 4,5 км/ч Скорость реки = 2,5 км/ч Скорость лодки по течению = 4,5+2,5 = 7 км/ч Скорость лодки против течения= 4,5-2,5 = 2 км/ч S=v*t S=7*4=28 км (пройдет лодка по течению за 4 часа) S=2*3=6 км (пройдет лодка против течения за 3 часа)
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