Собственная скорость лодки 4,5 км/ час, а скорость реки 2,5 км/ час. Найдите скорость лодки по течению и против него. Какой путь пройдёт лодка по течению за 4 часа и против за 3 часа!!!

Математика

Собственная скорость лодки 4,5 км/ час, а скорость реки 2,5 км/ час. Найдите скорость лодки по течению и против него. Какой путь пройдёт лодка по течению за 4 часа и против за 3 часа!!!

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