Что ты знаешь о людях совершавших подвиги во время виликой отечественной войны?Напиши о них!
Литература
Что ты знаешь о людях совершавших подвиги во время виликой отечественной войны?Напиши о них!
Ответ(ы):
Гость:
То что у них была сила воли , они были преданными своей родине и были очень блонородны
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