Как вы понимаете выражение " риск-благородное дело"? Любой риск можно считать опра??данным или нет? Привидите примеры
Обществознание
Как вы понимаете выражение " риск-благородное дело"? Любой риск можно считать опра??данным или нет? Привидите примеры
Ответ(ы):
Гость:
Если человек рискнет пожертвовать своей жизнью ради другой жизни другого человека,он спас человека но рискнул собой и полчилось благородное дело)) риск может быть и оправданным и нет
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