Прочитайте текст Спиши вставляя пропущенные буквы Найди глаголы подчеркни двумя линиями Хорошо березка весной. До самой земли свисают её тоненькие ветки. Все они покрылись серёжками. Скоро вместо серёжок появится молодые зелен...

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Прочитайте текст Спиши вставляя пропущенные буквы Найди глаголы подчеркни двумя линиями Хорошо березка весной. До самой земли свисают её тоненькие ветки. Все они покрылись серёжками. Скоро вместо серёжок появится молодые зеленые листочки. Они будут нежно трепетать от легкого весеннего ветерка. ПОМОГИТЕ

Автор: Гость