Как жили люди на Руси в 14-16 веках

Окружающий мир
Как жили люди на Руси в 14-16 веках
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как бы тебе сказать скажу вот что:После полосы застоя в размещавшихся на территории России Древнерусских землях с конца XIII в. начинает складываться собственно русская (Великорусская) художественная культура. В ее развитии ощутимее, чем в искусстве Древней Руси, проявилось воздействие городских низов, ставших важной общественной силой в борьбе за избавление монголо- татарского ига и объединение русских земель.
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