Как жили люди на Руси в 14-16 веках

Гость: Гость:

Как бы тебе сказать скажу вот что:После полосы застоя в размещавшихся на территории России Древнерусских землях с конца XIII в. начинает складываться собственно русская (Великорусская) художественная культура. В ее развитии ощутимее, чем в искусстве Древней Руси, проявилось воздействие городских низов, ставших важной общественной силой в борьбе за избавление монголо- татарского ига и объединение русских земель.