Запишите фразеологизмы с lt;lt;волшебнымgt;gt; числом семь.
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Запишите фразеологизмы с lt;lt;волшебнымgt;gt; числом семь.
Ответ(ы):
Гость:
Семь пятниц на неделе На седьмом небе За семью печатями Седьмая вода на киселе
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