ПОМОГИТЕ НЕМОГУ ВСТАВИТЬ СЛОВА!!!

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ПОМОГИТЕ НЕМОГУ ВСТАВИТЬ СЛОВА!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Капель,ручьи,лужи,муравьи,медведь,птицы,подснежник.
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