Что общего с русской духовной музыкой и западноевропейской?

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Церковная музыка - это вокальное или инструментальное музыкальное произведение, исполнение которого совершается во время богослужения. Обычно такая музыка - это форма преподнесения молитвенных текстов. Русская (православная) церковная музыка характеризуется сугубо вокальным исполнением, звучание музыкальных инструментов не допускается. Наиболее распространенной формой является литургия и всенощная. Существую так же формы псалмодий (чтение нараспев), кондакерные пения (широкий распев с мелодичными вставками) и другие. Западноевропейская церковная музыка допускает и в некоторых случаях приветствует инструментальные формы, наравне с вокальными. Наиболее популярным инструментом до сих пор является орган, с его воистину божественным звучанием. Наиболее известный стиль богослужения в Западной Европе - григорианский (в честь папы Григория I), так называемая литургическая монодия. Со строгой, сдержанной манерой исполнения, одноголосое или реже многоголосое исполнение, со строгим подчинением тексту, исключительно мужские голоса.Православную музыку мы можем услышать, посетив православный храм во время церковного праздника.А григорианский церковный стиль многие слышали и не посещая католических храм - популярен и интересен немецкий музыкальный коллектив Gregorian, активно включающий в свои музыкальные произведения григориенские распевы. Подробнее:http://kotuch.ru/9086/otlichaetsya-russkaya-cerkovnaya-muzyka-zapadnoevropejskoj