Пож важно срочно Общая характеристика крокодилов и черепах

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Туловище черепах заключено в костный панцирь, покрытый снаружи роговыми щитками или кожей. Костная часть верхнего щита панциря (карапакс) сложена из костных пластинок кожного происхождения, как правило, сросшихся с отростками позвонков и ребрами. Нижний щит образован ключицами, грудиной и брюшными ребрами. Сверху у большинства черепах панцирь покрыт симметричными роговыми щитками. Зубов нет. Челюсти покрыты роговыми чехлами. Яйца у большинства черепах с твердой известковой скорлупой. Известно около 250 видов современных черепах, объединенных в 12 семейств и 4 подотряда. В фауне России и стран СНГ постоянно встречаются 5 видов трех семейств; 2 вида еще двух семейств морских черепах заплывают в наши территориальные воды. Крокоди́лы ( лат. Crocodilia) — отряд водных позвоночных (которых обычно относят к сборной группе «пресмыкающихся»). В рамках кладистики крокодилы рассматриваются как единственный выживший субклад более широкого клада круротарзы. В древнегреческом языке др.-греч. κροκόδειλος ὁ χερσαῖος — ящерица (буквально сухопутный κροκόδειλος), а др.-греч.κροκόδειλος ὁ ποτάμιος — крокодил (буквально речной κροκόδειλος) [1]. Считается, что крокодилы появились около 250 млн лет назад в триасовом периоде[уточнить] . Из ныне живущих организмов ближайшие родственники крокодилов — птицы(близкие родственники или даже потомки архозавров). Все нынешние крокодилы — полуводные хищники, использующие в пищу водных, околоводных и приходящих на водопой животных.