Средняя температура июля и января в Северной Америке.Средняя норма осадков зимня?? и летняя в Северной Америке.
География
Средняя температура июля и января в Северной Америке.Средняя норма осадков зимня?? и летняя в Северной Америке.
Ответ(ы):
Гость:
Средние температуры января возрастают от −36 °C (на севере Канадского Арктического арх. ) до 20 °C (на юге Флориды и Мексиканского нагорья) , июля — от 4 °C на севере Канадского Арктического арх. до 32 °C на юго-западе США.
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