Характеристика о тарасе из повести тарас бульба по всей повести
Литература
Характеристика о тарасе из повести тарас бульба по всей повести
Ответ(ы):
Гость:
Тарас Бульба - главный герой повести Н.В.Гоголя. Говоря о его характере, лучше всего процитировать самого Гоголя: «Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Неугомонный вечно, он считал себя законным защитником православия». Т.Бульба никогда и никому не прощает предательства, об этом нам говорит эпизод с его сыном Андрием, за измену своему народу, отец убивает своего сына словами: "Я тебя породил, я тебя и убью!" Главный герой очень силён и духом, в момент казни он старается вести себя мужественно. Тарас - герой того времени!
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