Морозное (утро) морфологический разбор

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Морозное(утро) - прил., т. к. обознач. призн. предм. и отвеч. на вопр:какое? 1.Н.ф.-морозный 2.Пост.призн-качествен. Непост. призн-ед. ч. ср. р. Им. п(смотря какой контекст, может быть и В. п) 3.Морозное (утро) - волнистой линией.