Составь все трехзначные числа,записанные с помощью цифр 4,5,0 так, чтобы цифры в зап??си числа не повторялись.
Математика
Составь все трехзначные числа,записанные с помощью цифр 4,5,0 так, чтобы цифры в зап??си числа не повторялись.
Ответ(ы):
Гость:
450;405;540;504;045;054
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Русский язык
Математика
Математика 6 класс 1583 отлитый в 1735 году царь колокол хранящийся в московском кремле имеет диаметр 6,6 метров вычислите длину окружности основан...