Составь все трехзначные числа,записанные с помощью цифр 4,5,0 так, чтобы цифры в зап??си числа не повторялись.

Математика

Составь все трехзначные числа,записанные с помощью цифр 4,5,0 так, чтобы цифры в зап??си числа не повторялись.

Автор: Гость