Составь все трехзначные числа,записанные с помощью цифр 4,5,0 так, чтобы цифры в зап??си числа не повторялись.

Математика
Составь все трехзначные числа,записанные с помощью цифр 4,5,0 так, чтобы цифры в зап??си числа не повторялись.
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Ответ(ы):
Гость:
450;405;540;504;045;054 
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