Один шаг ребёнка равен 2/5 м.Сколько шагов сделает ребёное, пройдя расстояние, равн??е 100 м .
Математика
Один шаг ребёнка равен 2/5 м.Сколько шагов сделает ребёное, пройдя расстояние, равн??е 100 м .
Ответ(ы):
Гость:
1м=100см 100*2/5=40(см)-один шаг ребенка 100 м=10000 см 10000:40=250(шагов)-сделает ребенок,пройдя 100 м
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