Мощность постоянного тока(в ваттах) вычисляется по формуле P=I^2R, где I - сила тока.(в амперах) , R - сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R (в омах), если мощность составляет 588 Вт, а сила т...
Физика
Мощность постоянного тока(в ваттах) вычисляется по формуле P=I^2R, где I - сила тока.(в амперах) , R - сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R (в омах), если мощность составляет 588 Вт, а сила тока равна 7A.
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P=I^2R R=P/I^2=588/7=84ом
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