Мост длиной 475 км поезд проходит за 45 секунд с такой же скоростью он проходит мимо ??ежурного по станции за 20 секунд Найдите скорость поезда Найдите длину поезда. помогите пожалуйста
Математика
Мост длиной 475 км поезд проходит за 45 секунд с такой же скоростью он проходит мимо ??ежурного по станции за 20 секунд Найдите скорость поезда Найдите длину поезда. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
475 + длина поезда, раз поезд проходит мост, следовательно он должен проехать вперёд , чтобы сам поезд выехал с моста, так как мы знаем за какое время проезжает вся длина поезда, то 45-20=25 секунд можно проехать сам мост, не учитывая время, которое ему нужно выезда самого состава, тогда скорость поезда будет 475м:25с=19м/с, следовательно 20с×19м/с=380 м длина поезда
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