В хозяйстве было 140 уток и гусей причём гусейив 6 раз меньше чем осталось сколько у??ок

Математика
В хозяйстве было 140 уток и гусей причём гусейив 6 раз меньше чем осталось сколько у??ок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть уток 6х, а гусей х.Нужно составить уравнение:6х+х=140;  7х=140; x=140:7; х=20-кол-во гусей.Значит уток 120, а гусей в в 6 раз меньше, то есть 20. Ответ.20 гусей 120 уток. 
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