В хозяйстве было 140 уток и гусей причём гусейив 6 раз меньше чем осталось сколько у??ок

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Пусть уток 6х, а гусей х.Нужно составить уравнение:6х+х=140; 7х=140; x=140:7; х=20-кол-во гусей.Значит уток 120, а гусей в в 6 раз меньше, то есть 20. Ответ.20 гусей 120 уток.