Сочинение Гренев и Швабрин. 1. Что общего у Гренева и Швабрина? 2.Как каждый из героев относится к людям? 3.Как поступают герои в ситуациях выбора? 4.Любовь или долг? Любил ли Швабрин Машу? 5.Как судьба героев соотно...

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1.2. Если сказать вкратце, то общего между Гриневом и Швабриным нет ничего - это две абсолютно противоположные личности, за исключением лишь того, что они оба - молодые офицеры, из дворянских семей и в какой-то степени обоим была симпатична Маша.Петр Гринев более мягок характером, если можно так выразиться, в нём преобладают черты человечности, честности ("Береги честь смолоду" - не зря в повести фигурируют эти слова) и храбрости.Швабрин же эгоистичен, склонен к низким и подлым поступкам.4.Петр Гринев любит Машу, но даёт свободу выбора, уважает её решение, ни к чему не принуждает. Готов отдать жизнь за неё. Рискует собой, спасая её из лагеря пугачёвцев. Наконец, не называет её имя на следствии, не желая впутывать Машу в разбирательство. Подлость и низость Швабрина проявляются и в отношениях с Машей Мироновой. Описывает Машу “совершенною дурочкою”, клевещет на неё. Держит взаперти, морит голодом. И в последний момент выдаёт Пугачёву. Швабрин не смог покорить сердце Марьи Ивановны и, став комендантом, пытался силой заставить ее выйти за него замуж. Не имея другой возможности отомстить Гриневу, Швабрин при допросе клевещет на Гринева. 5.Перед отъездом Гринев старший дает наставление своему сыну: "Береги честь смолоду". И Петруша, совершая ошибки, всегда старается выполнять наказ отца. Этот наказ повсюду будет определять жизнь главного героя.