Русскому языку 7 предложений составить на тему осенний лес использовать однокаре??ые члены предложений

Гость: Гость:

Осенний лес. Осень-это замечательное,удивительное,красивое время года.Деревья меняют свой убор.Красные,желтые,зеленые,оранжевые цвета бросаются тебе в глаза.Это так красиво!Ходя По осеннему лесу,у тебя захватывает дух от восхищения,восторга,радости.Если бы только можно было описать как это красиво,волшебно,чудесно,невероятно!Только осенью,даже деревья могут восхищать своей красотой!