Русскому языку 7 предложений составить на тему осенний лес использовать однокаре??ые члены предложений
Русский язык
Русскому языку 7 предложений составить на тему осенний лес использовать однокаре??ые члены предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенний лес. Осень-это замечательное,удивительное,красивое время года.Деревья меняют свой убор.Красные,желтые,зеленые,оранжевые цвета бросаются тебе в глаза.Это так красиво!Ходя По осеннему лесу,у тебя захватывает дух от восхищения,восторга,радости.Если бы только можно было описать как это красиво,волшебно,чудесно,невероятно!Только осенью,даже деревья могут восхищать своей красотой!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика