Природные условия Древнего Двуречья и Египта
История
Природные условия Древнего Двуречья и Египта
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Древнейшее рабовладельческое общество и государства складываются в южной части долины рек Тигра и Евфрата примерно в то же время, что и в Египте. Здесь возникает второй важнейший очаг цивилизации, который оказал большое влияние на политическую, экономическую и культурную историю всего древнего мира. Примерно 94% территории Египта - это пустыни. Ландшафты Аравийской, Ливийской и Нубийской пустынь представлены каменистыми, щебеночных, галечниковыми, глинистыми, песчаными плато и низменностями. Дельта и долина Нила с наносными почвами занимают 4% площади страны. На севере Египта - субтропический климат, на остальной территории - пустынный тропический. Египет расположен в пределах сухой зоны увлажнения субтропического и тропического агроклиматических поясов. Здесь выращивают теплолюбивые культуры с длительным периодом вегетации - хлопчатник, кукурузу, цитрусовые, рис, финиковую пальму.
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