Что такое Агролеса? 1)это экстенсивные агроэкосистемы 2)это искуственно созданн??е экосистемы с большим биоразнообразием и высокой продуктивностью 3) это естественные леса,приспособленные для ведения на их территории эффекти...

Биология

Что такое Агролеса? 1)это экстенсивные агроэкосистемы 2)это искуственно созданн??е экосистемы с большим биоразнообразием и высокой продуктивностью 3) это естественные леса,приспособленные для ведения на их территории эффективного сельского хозяйства 4)это сельскохозяйственные угодья,искуственно засаженные лесами,используемые для производства продукции сельского хозяйства

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