Помогите перевести на казахский язык: "Новая коллекция от мирового бренда АТ, то??ько из натуральных материалов. Качественная, удобная в ношении. Темные и теплые тона писк этой осени. Идеально для нынешней молодежи. "

Қазақ тiлi
Помогите перевести на казахский язык: "Новая коллекция от мирового бренда АТ, то??ько из натуральных материалов. Качественная, удобная в ношении. Темные и теплые тона писк этой осени. Идеально для нынешней молодежи. "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Букил Жер бойынша Жана бренд Ат , тёк кана Жаксы материалдардан . Ынгайлы , киуге жарамды . Суык тустер жане жылы тустер куздин модасына енеди . Оте Жаксы казирги балаларга.
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