Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 секунды 2 за 46 секунд а третий на быстрее чем второй Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трех участков найдите значение полученного выражения если N равно 9 ...
Математика
Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 секунды 2 за 46 секунд а третий на быстрее чем второй Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трех участков найдите значение полученного выражения если N равно 9 17 22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)46-9=за 37(с.)-мотогонщик преодолел 3-й участок. 2)(54+46)+37=137(с.)-затратил -мотогонщик на прохождение этих 3-х трасс. Ответ:137 секунд. 1) 46-17=29(с.)-мотогонщик преодолеет 3-й участок. 2) (54+46)+29=129(с.)-затратил -мотогонщик на прохождение этих 3-х трасс. Ответ: 129 секунд. 1) 49-22=27(с.)-мотогонщик преодолеет 3-й участок. 2) (54+46)+27=127(с.)-затратил -мотогонщик на прохождение этих 3-х трасс. Ответ:127 секунд. Как то так
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