Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 секунды 2 за 46 секунд а третий на быстрее чем второй Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трех участков найдите значение полученного выражения если N равно 9 ...

Математика

Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 секунды 2 за 46 секунд а третий на быстрее чем второй Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трех участков найдите значение полученного выражения если N равно 9 17 22

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