Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро Зачем 4 ч попала по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пропала моторная лодка ...

Математика

Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро Зачем 4 ч попала по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пропала моторная лодка за все это время

Автор: Гость