Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро Зачем 4 ч попала по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пропала моторная лодка ...
Математика
Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро Зачем 4 ч попала по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пропала моторная лодка за все это время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 + 2 = 32 км/ч скорость лодки по течению реки 2) 32 * 3 = 96 км прошла лодка по реке за 3 часа 3) 30 * 4 = 120 км прошла лодка по озеру 4) 120 + 96 = 216 км прошла лодка весь путь
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