Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро затем 4 часа проплыла по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров в час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пропала моторная...
Математика
Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро затем 4 часа проплыла по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров в час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пропала моторная лодка за все это время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30+2=32 (км/ч)-плыла лодка с помощью течения 2) 3+4=7 (ч)-какое время плыла лодка 3) 32×7=224 (км)-сколько км проплыла лодка Ответ: Лодка проплыла 224 км.
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