Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро затем 4 часа проплыла по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров в час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пропала моторная...

Математика

Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро затем 4 часа проплыла по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров в час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пропала моторная лодка за все это время

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