Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. Какое расстояние он проедет за 4 час??-Измени условие данной задачи так,чтобы она стала состаной

Математика

Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. Какое расстояние он проедет за 4 час??-Измени условие данной задачи так,чтобы она стала состаной

Автор: Гость