Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. Какое расстояние он проедет за 4 час??-Измени условие данной задачи так,чтобы она стала состаной

Математика
Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. Какое расстояние он проедет за 4 час??-Измени условие данной задачи так,чтобы она стала состаной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
45км×4ч=180км/ч ясно
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