Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. Какое расстояние он проедет за 4 час??-Измени условие данной задачи так,чтобы она стала состаной
Математика
Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. Какое расстояние он проедет за 4 час??-Измени условие данной задачи так,чтобы она стала состаной
Ответ(ы):
Гость:
45км×4ч=180км/ч ясно
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Запишите в виде десятичной дроби частное:1)2÷10. 2)41÷100. 3)1÷1000. 4)571÷1000. 5)7÷10000. 6)5467÷100.
Математика
Математика
Математика