( 3 5/12 - 2 2/9 ) • 12/43 + 2 2/3
Математика
( 3 5/12 - 2 2/9 ) • 12/43 + 2 2/3
Ответ(ы):
Гость:
(3 5/12-2 2/9)×12/43+2 2/3=3 1)3 5/12-2 2/9=3 15/36-2 8/36=1 7/36 2)1 7/36×12/43=43/36×12/43=1/3×1/1=1/3 3)1/3+2 2/3=2 3/3=3
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