Подготовь словарный диктант.Включи в него 10 слов со звёздочкой из словаря учебника:4названия действия и 6 названий вещей, необходимых в хозяйстве...это 2класс

Русский язык

Подготовь словарный диктант.Включи в него 10 слов со звёздочкой из словаря учебника:4названия действия и 6 названий вещей, необходимых в хозяйстве...это 2класс

Автор: Гость