Подготовь словарный диктант.Включи в него 10 слов со звёздочкой из словаря учебника:4названия действия и 6 названий вещей, необходимых в хозяйстве...это 2класс
Русский язык
Подготовь словарный диктант.Включи в него 10 слов со звёздочкой из словаря учебника:4названия действия и 6 названий вещей, необходимых в хозяйстве...это 2класс
Ответ(ы):
Гость:
Лопата, ведро, швабра, лестница, лезет, ломает, бьёт, крушить, делает, пакупает !
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