Просклонять по падежам числительное 26894

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Просклонять по падежам числительное 26894
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Називний: двадцять шість тисяч вісімсот девяносто чотири Родовий: двадцять шість тисяч вісімсот девяносто четвертого Давальний: двадцять шість тисяч вісімсот девяносто четвертому Знахідний: двадцять шість тисяч вісімсот девяносто четвертого  Орудний: двадцять шість тисяч вісімсот девяносто четвертим Місцевій: двадцять шість тисяч вісімсот девяносто четвертому Кличний: двадцять шість тисяч вісімсот девяносто  четвертий!  апостроф не поставила)
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