Какие новий жанры литературы появились в 17 веке
История
Какие новий жанры литературы появились в 17 веке
Ответ(ы):
Гость:
Былины,песни,пословицы и заговоры.
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