Сколько г цинка содержится в 80г сплава, содержащего 35% цинка
Химия
Сколько г цинка содержится в 80г сплава, содержащего 35% цинка
Ответ(ы):
Гость:
M(Zn)=80*0.35=28гр Ответ 28гр
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