Прочитай определи время глаголов Запишите глаголы во множественном числе Выдели суффикс л в глаголах прошедшего времени

Русский язык

Прочитай определи время глаголов Запишите глаголы во множественном числе Выдели суффикс л в глаголах прошедшего времени

Автор: Гость