Помогите с историей на тесте. МОЛЮ, СРОЧНО НАДО А1 - Какие черты характерны для пр??дставителей аристократии в 19 век? Выберите 2 варианта ответа. 1)сближение с буржуазией; 2)низкий уровень образования; 3)использование труда...
История
Помогите с историей на тесте. МОЛЮ, СРОЧНО НАДО А1 - Какие черты характерны для пр??дставителей аристократии в 19 век? Выберите 2 варианта ответа. 1)сближение с буржуазией; 2)низкий уровень образования; 3)использование труда крепостных; 4)отсутствие политического влияния; 5)потеря экономического господства А2 - Изобретения 19 века способствовали 1)появлению новых профессий; 2)укреплению традиционного общества; 3)полному исчезновению ручного труда; 4)сокращению продолжительности жизни населения А3 - Какие достижения относятся к 19 веку. Два варианта ответа 1)театр 2)телескоп 3)фонограф 4)кинематограф 5)колесная повозка
Ответ(ы):
Гость:
А1 -1 , 5 (Складывание капиталистических отношений, отмена крепостного права) А2 - 1,4 (2 - не может быть, складывание индустриального уже шло. 3 - полное исчезновение ручного труда тоже быть не может, соответственно) А3 - 3,4
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