Основание пирамиды- равнобедренная трапеция, у которой длины параллельных сторон равны 2 и 8 см. Вычислите объем пирамиды, если каждый двугранный угол при ребре основания равен 60 град

Геометрия

Основание пирамиды- равнобедренная трапеция, у которой длины параллельных сторон равны 2 и 8 см. Вычислите объем пирамиды, если каждый двугранный угол при ребре основания равен 60 град

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