Основание пирамиды- равнобедренная трапеция, у которой длины параллельных сторон равны 2 и 8 см. Вычислите объем пирамиды, если каждый двугранный угол при ребре основания равен 60 град
Геометрия
Основание пирамиды- равнобедренная трапеция, у которой длины параллельных сторон равны 2 и 8 см. Вычислите объем пирамиды, если каждый двугранный угол при ребре основания равен 60 град
Ответ(ы):
Гость:
Если все двугранные углы при ребрах основания равны, то основание высоты пирамиды -- центр окружности, вписанной в трапецию.(8+2)/2=5 боковая сторона трапеции, её высота равна √5²-3²=4. V=1/3SH=1/3*20*2√3=40√3/3 H=2tg60°=2√3 S=((2+8)/2)*4=20
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