[sin(45+a)-sin(45-a)]*[cos(45+a)+cos(45-a)] помогите,тригонометрия
Алгебра
[sin(45+a)-sin(45-a)]*[cos(45+a)+cos(45-a)] помогите,тригонометрия
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