Помогите написать сочинение. Тема: Расскажи о своем классе.какой он? (о моем классе: я в 6,у меня 23 девочки и 8 мальчиков.все очень веселые)
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Помогите написать сочинение. Тема: Расскажи о своем классе.какой он? (о моем классе: я в 6,у меня 23 девочки и 8 мальчиков.все очень веселые)
Ответ(ы):
Гость:
Я учусь в 6 классе . Все мои одноклассники очень весёлые. В моём классе, как и во всех других классах девочек больше ,чем мальчиков. А если точно говорить о моём классе то девочек 23 , а мальчиков всего восемь. На моя взгляд наш класс самый личший и дружный!
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