СРОЧНО ПОМОГИТЕ)))ЕСЛИ МОЖНО ТО ПОБЫСТРЕЕ

Математика
СРОЧНО ПОМОГИТЕ)))ЕСЛИ МОЖНО ТО ПОБЫСТРЕЕ
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Ответ(ы):
Гость:
Х*х-5*х=0 х=0 проверка: 0*0-5*0=0
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