Помогите пожалуйста решить задачу один рабочий упаковал51 пачку книг , а другой 60 таких же пачек. второй рабочий упаковал на 180 книг больше чем первый рабочий . сколько книг в одной пачке?

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу один рабочий упаковал51 пачку книг , а другой 60 таких же пачек. второй рабочий упаковал на 180 книг больше чем первый рабочий . сколько книг в одной пачке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60 - 51 = 9 (пачек) - на столько больше упаковал второй рабочий. 108 : 9 = 12 (книг) - в одной пачке. Ответ: 12 книг.
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