Помогите пожалуйста решить задачу один рабочий упаковал51 пачку книг , а другой 60 таких же пачек. второй рабочий упаковал на 180 книг больше чем первый рабочий . сколько книг в одной пачке?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу один рабочий упаковал51 пачку книг , а другой 60 таких же пачек. второй рабочий упаковал на 180 книг больше чем первый рабочий . сколько книг в одной пачке?

Автор: Гость