Найдите значение выражения | -3 : 2,5 |- 1 целая 2/3
Алгебра
Найдите значение выражения | -3 : 2,5 |- 1 целая 2/3
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подготовь словарный диктант.Включи в него 10 слов со звёздочкой из словаря учебника:4названия действия и 6 названий вещей, необходимых в хозяйстве....
Русский язык
Прочитайте. Подберите к каждому глаголу синонимы. Запишите слова в две группы. б??осать-кидать помогать-выручать шалить-озорничать гореват...
Українська мова
Русский язык
Литература