8 кв.м 54кв.дм=? кв.см
Математика
8 кв.м 54кв.дм=? кв.см
Ответ(ы):
Гость:
8кв.м- 80000 кв.см. 54кв.дм.-54000 кв.см. 80000+54000= 134000 кв.см.
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