Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60 км/ч и 2 ч со скоростью 70 км/ч. какое расстояние он проехал за всё это время? Объясни, что обозначает это выражение 60*3-70*2

Математика

Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60 км/ч и 2 ч со скоростью 70 км/ч. какое расстояние он проехал за всё это время? Объясни, что обозначает это выражение 60*3-70*2

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