Какое расстояние пройдет поезд со скоростью 75 км/ч за три пятых ч?
Математика
Какое расстояние пройдет поезд со скоростью 75 км/ч за три пятых ч?
Ответ(ы):
Гость:
75*3/5-тут сокращается 75 и 5! Получается при сокращении 15*3=45 км расстояние пройдет поезд со скоростью 75 км.ч. Ответ:45км
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