Мотоциклист за 2 дня проехал 840 километров во второй день он проехал в 2 раза больше чем в первый день первый день он был в пути 4:00 а во второй день 10:00 С какой скоростью он ехал каждый день

Математика

Мотоциклист за 2 дня проехал 840 километров во второй день он проехал в 2 раза больше чем в первый день первый день он был в пути 4:00 а во второй день 10:00 С какой скоростью он ехал каждый день

Автор: Гость