Мотоциклист за 2 дня проехал 840 километров во второй день он проехал в 2 раза больше чем в первый день первый день он был в пути 4:00 а во второй день 10:00 С какой скоростью он ехал каждый день

Математика
Мотоциклист за 2 дня проехал 840 километров во второй день он проехал в 2 раза больше чем в первый день первый день он был в пути 4:00 а во второй день 10:00 С какой скоростью он ехал каждый день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840:3=280 км проехал в 1 день 240:4=70 км в ч день 280*2=560 км проехал во второй день 560:10=56 км в час ехал
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