Помогите составить рассказ из картинок нужно 5 предложений

Гость: Гость:

На летних каникулах мы три раза ездили на рыбалку с дедушкой. Рыбалка проходила на ставке, то есть на пруду. Мы приезжали туда очень рано утром на машине. Ехать было недалеко, минут пятнадцать от силы. Красное солнце еще только начинало отрываться от горизонта, а мы уже вытаскивали удочки из машины. Вставать, правда, приходилось еще раньше, чуть ли не затемно. Мы даже не завтракали, чтобы не терять времени.По приезде на ставок мы сразу раскладывались на берегу, устанавливали удочки и забрасывали их. Дедушка учил меня, что и как делать правильно. В последний приезд на рыбалку я уже все делал сам: насаживал наживку, поправлял леску и так далее.Когда все приготовления были закончены, оставалось только ждать, когда клюнет. Тогда можно было и позавтракать бутербродами, что приготовила нам бабушка. Дедушка доставал термос с горячим чаем. Я наблюдал за природой на ставке. В эту пору вода была очень тихой, сразу видно, где плещется рыба. И вокруг тоже стояла удивительная тишина, только лягушки «трещали» в камышах.Начинала клевать рыба, мы ее подсекали и вытаскивали. Это были караси, красноперки, плотва, изредка попадался окунь, когда ловили на мелкую рыбешку. Как-то мы вытащили даже ерша, и сами не ожидали его встретить. Дедушка сказал, что ерш любит песчаное дно, а на нашем ставке дно каменистое. Эту рыбу мы отдали бабушке на уху. Жарить ее не годится, потому что в ерше слишком много костей.Скоро начинало припекать солнце, мы с дедушкой снимали верхнюю одежду. Рыбу мы прятали в ведро и накрывали сеткой, чтобы до нее не добрались мухи. Когда становилось жарко, мы уже успевали наловить рыбы как следует. Когда мы приезжали домой, первым нас встречал кот Васька! Ведь несколько рыбешек сразу перепадало ему.