Найдите площадь треугольника, две стороны котрого равны 3см и 7см, а угол между ним?? равен 30 градусов
Геометрия
Найдите площадь треугольника, две стороны котрого равны 3см и 7см, а угол между ним?? равен 30 градусов
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Гость:
S=1/2ab•sin30=5,25 см2
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