Найдите площадь треугольника, две стороны котрого равны 3см и 7см, а угол между ним?? равен 30 градусов

Геометрия

Найдите площадь треугольника, две стороны котрого равны 3см и 7см, а угол между ним?? равен 30 градусов

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