Пожалуйстааааа очееень срочно!!!! Развёрнутый ответ! В чём заключается значение "С??авной революции" для дальнейшего развития страны? В чём отличие абсолютной монархии от конституционной монархии? Как вы полагаете смогли ли Стю...
История
Пожалуйстааааа очееень срочно!!!! Развёрнутый ответ! В чём заключается значение "С??авной революции" для дальнейшего развития страны? В чём отличие абсолютной монархии от конституционной монархии? Как вы полагаете смогли ли Стюарты сохранить за династией престол? Свою позицию обоснуйте. РЕБЯТА, СРООООЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это поистине великий момент в истории Англии -приход Вильгельма 3 Оранского,статхаудера Голландии, на престол Англии. Именно после его воцарения на престол и создания Билля о правах 1689 года окончательно состоялся буржуазный уклад в Англии и была крайне ослаблена абсолютная монархия. Такая форма правления была угодна практически всем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Русский язык