Пожалуйстааааа очееень срочно!!!! Развёрнутый ответ! В чём заключается значение "С??авной революции" для дальнейшего развития страны? В чём отличие абсолютной монархии от конституционной монархии? Как вы полагаете смогли ли Стю...

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Это поистине великий момент в истории Англии -приход Вильгельма 3 Оранского,статхаудера Голландии, на престол Англии. Именно после его воцарения на престол и создания Билля о правах 1689 года окончательно состоялся буржуазный уклад в Англии и была крайне ослаблена абсолютная монархия. Такая форма правления была угодна практически всем.