Пожалуйстааааа очееень срочно!!!! Развёрнутый ответ! В чём заключается значение "С??авной революции" для дальнейшего развития страны? В чём отличие абсолютной монархии от конституционной монархии? Как вы полагаете смогли ли Стю...

История
Пожалуйстааааа очееень срочно!!!! Развёрнутый ответ! В чём заключается значение "С??авной революции" для дальнейшего развития страны? В чём отличие абсолютной монархии от конституционной монархии? Как вы полагаете смогли ли Стюарты сохранить за династией престол? Свою позицию обоснуйте. РЕБЯТА, СРООООЧНО!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это поистине великий момент в истории Англии -приход Вильгельма 3 Оранского,статхаудера Голландии, на престол Англии. Именно после его воцарения на престол и создания Билля о правах 1689 года окончательно состоялся буржуазный уклад в Англии и была крайне ослаблена абсолютная монархия. Такая форма правления была угодна практически всем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Заменить синонимами слова: миграция, имитация, колоссальный, панегирик, реставрация
Ответить
Алгебра
Помогите решить f '(п), если f(x)=cosx/x
Ответить
Литература
Вкаких сказках пушкина есть призкаски
Ответить
Русский язык
Помогите сделать 2 , 4, 5 задания пожалуйста.
Ответить
Биология
Какие органы,измельчающие пищу у двустворчатых и головоногих моллюсков?
Ответить