Какие органы,измельчающие пищу у двустворчатых и головоногих моллюсков?

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У двустворчатых-никаких.Это фильтраторы,радула(тёрка),у них редуцируется У головоногих моллюсков ротовой аппарат представлен клювом и в некоторых случаях и радулой. Многие представители головоногих полностью утратили радулу и пользуются только клювом.