Помогите расставить знаки препинания!!! Друзья не верили Коле,что он хороший рыб??к. Ему было обидно,но он не отчаивался. Однажды на рыбалке Коля поймал большого карася. И тут ему пришла замечательная идея! Коля лег на песчан...

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Помогите расставить знаки препинания!!! Друзья не верили Коле,что он хороший рыб??к. Ему было обидно,но он не отчаивался. Однажды на рыбалке Коля поймал большого карася. И тут ему пришла замечательная идея! Коля лег на песчаный берег,положил пойманную рыбу себе на грудь и уснул. Проснувшись, Коля увидел,что от жаркого солнца его тело загорело,а место, где лежал карась, осталось прежним и чётко выделялось на груди. Друзьям он долго показывал запечатлённый трофей на своей груди!

Автор: Гость