Помогите расставить знаки препинания!!! Друзья не верили Коле,что он хороший рыб??к. Ему было обидно,но он не отчаивался. Однажды на рыбалке Коля поймал большого карася. И тут ему пришла замечательная идея! Коля лег на песчан...
Русский язык
Помогите расставить знаки препинания!!! Друзья не верили Коле,что он хороший рыб??к. Ему было обидно,но он не отчаивался. Однажды на рыбалке Коля поймал большого карася. И тут ему пришла замечательная идея! Коля лег на песчаный берег,положил пойманную рыбу себе на грудь и уснул. Проснувшись, Коля увидел,что от жаркого солнца его тело загорело,а место, где лежал карась, осталось прежним и чётко выделялось на груди. Друзьям он долго показывал запечатлённый трофей на своей груди!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друзья не верили Коле,что он хороший рыбак. Мальчику было обидно,но он не отчаивался. Однажды на рыбалке Коля поймал большого карася. И тут ему пришла замечательная идея! Коля лег на песчаный берег, положил пойманную рыбу себе на грудь и уснул. Проснувшись, он увидел,что от жаркого солнца его тело загорело,а место, где лежал карась, осталось прежним и чётко выделялось на теле. Друзьям он долго показывал запечатлённый трофей на своей груди!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Найди одну третью часть:1)года;суток;часа; 2)отрезка длиной 15см; 3)возраст Даши,равного 9 годам; 4)масы арбуза, равной12кг
Английский язык
Биология